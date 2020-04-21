С начала карантина в столице гриппом и ОРВИ заболело более 51 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. С начала карантинных мероприятий в столице, с 13 марта, гриппом и ОРВИ заболели 51,6 тысячи человек. Летальных случаев не зафиксировано. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Заболеваемость гриппом и ОРВИ намного выше коронавируса. Например, за период карантина, с 13 марта, ОРВИ и гриппом в столице заболели почти 51,5 тыс. человек. Но, к счастью, летальных случаев от гриппа и ОРВИ с марта месяца в городе не было", - сказал Кличко.
Также он добавил, что прививки от гриппа с конца прошлого года сделали почти 52 тысячи киевлян.
Напомним, за неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболело 75403 человека, из них 39% - дети.