Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло понад 75 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні минулого тижня на грип на ГРВІ захворіло 75 403 людини, з них 39% - діти. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру громадського здоров’я.
"Із 6 до 12 квітня на ГРВІ та грип захворіли 75 403 людини. З цієї кількості 39% — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав понад 197 на 100 тисяч населення, що на 58,6% менше епідемічного порогу по Україні", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що із 6 до 12 квітня, згідно із результатами лабораторного дослідження методом ПЛР не визначено вірусів грипу.
За даними ЦГЗ, за тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки внаслідок грипу. Водночас, з початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 року) від ускладнень, спричинених грипом померла 71 людина. Жодна людина, що померла, не була вакцинована проти грипу.
"Загалом, з 30 вересня 2019 року до 12 квітня цього року на грип та ГРВІ перехворіло 13% населення України. Інтенсивний показник захворюваності — на рівні аналогічного періоду минулого сезону", - додається у повідомленні.
Повідомляється, що з початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 027 осіб.
Нагадаємо, у перший тиждень квітня у столиці на грип та ГРВІ захворіло 3 тис. дітей та понад 4 800 дорослих.