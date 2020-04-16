На прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели более 75 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболело 75 403 человека, из них 39% - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
"С 6 по 12 апреля ОРВИ и гриппом заболели 75 403 человека. Из этого количества 39% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил более 197 на 100 тысяч населения, что на 58,6% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 6 по 12 апреля, по результатам лабораторного исследования методом ПЦР не определено вирусов гриппа.
По данным ЦОС, за неделю не поступало сообщений о летальных случаях в результате гриппа. В то же время, с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019 года) от осложнений, вызванных гриппом умер 71 человек. Ни один человек, который умер, не был вакцинирован против гриппа.
"В общем, с 30 сентября 2019 года до 12 апреля этого года гриппом и ОРВИ переболело 13% населения Украины. Интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогичного периода прошлого сезона", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 027 человек.
Напомним, в первую неделю апреля в столице гриппом и ОРВИ заболело 3 тыс. детей и более 4 800 взрослых.