На прошлой неделе НБУ выкупил на рынке более 100 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Национальный банк в период с 3 по 7 июня купил на межбанковском валютном рынке 102,7 миллиона долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
60 млн долларов было куплено путем использования механизма Matching, еще 42,7 млн долларов - по единому курсу.
Всего с начала года НБУ используя Matching купил 815,5 млн долл., а продал - 108,5 млн долл.
НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций с начала года 1 млрд 419,4 млн долл, а продал - 231 430 000 долл.
С начала года было продано 122 930 000 долл по интервенции по единому курсу, а куплено - 588 900 000 долл.
Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.
Напомним, ситуация в украинской экономике сегодня достаточно благоприятная для накопления международных резервов, их сейчас накоплено почти 20 млрд долл. США. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.