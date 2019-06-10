Минулого тижня НБУ викупив з ринку понад 100 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Національний банк у період із 3 по 7 червня купив на міжбанківському валютному ринку 102,7 мільйона доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
60 млн доларів було куплено шляхом використання механізму Matching, ще 42,7 млн доларів - за єдиним курсом.
Всього з початку року НБУ використовуючи Matching купив 815,5 млн дол., а продав - 108,5 млн дол.
НБУ купив на міжбанку шляхом проведення інтервенцій із початку року 1 млрд 419,4 млн дол, а продав - 231,43 млн дол.
З початку року було продано 122,93 млн дол по інтервенції за єдиним курсом, а куплено - 588,9 млн дол.
Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом кращої ціни.
Нагадаємо, ситуація в українській економіці на сьогодні досить сприятлива для накопичення міжнародних резервів, їх наразі накопичено майже 20 млрд дол. США. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.