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Минулого тижня НБУ викупив з ринку понад 100 мільйонів доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Національний банк у період із 3 по 7 червня купив на міжбанківському валютному ринку 102,7 мільйона доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

60 млн доларів було куплено шляхом використання механізму Matching, ще 42,7 млн доларів - за єдиним курсом.

Всього з початку року НБУ використовуючи Matching купив 815,5 млн дол., а продав - 108,5 млн дол.

НБУ купив на міжбанку шляхом проведення інтервенцій із початку року 1 млрд 419,4 млн дол, а продав - 231,43 млн дол.

З початку року було продано 122,93 млн дол по інтервенції за єдиним курсом, а куплено - 588,9 млн дол.

Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом кращої ціни.

Нагадаємо, ситуація в українській економіці на сьогодні досить сприятлива для накопичення міжнародних резервів, їх наразі накопичено майже 20 млрд дол. США. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

Українські Національні Новини

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