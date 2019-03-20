На прошлой неделе Фонд гарантирования продал банковских активов на 136,82 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На прошлой неделе состоялась продажа активов 22 банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц на общую сумму 136,82 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"В течение прошлой недели состоялась продажа активов 22 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 136,82 млн грн. Из них на сумму 118,82 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 17,780000 грн - по реализации основных средств банков. Кроме того 0,15 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,05 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги / корпоративные права", 0,02 млн грн - от продажи монет и банковских металлов", - говорится в сообщении.
В частности течение прошедшей недели:
- активы ПАО "Банк" Киевская Русь "реализовано на сумму 90,48 млн грн;
- активы АО "Банк" Финансы и Кредит "реализовано на сумму 22,63 млн грн;
- активы ПАО "Златобанк" реализовано на сумму 9,20 млн грн;
- активы АО "Родовид банк" реализовано на сумму 4,65 млн грн;
- активы АО "Дельта Банк" реализовано на сумму 2,76 млн грн;
- активы ПАО "КБ" Хрещатик "реализовано на сумму 2,72 млн грн;
- активы ПАО "Энергобанк" реализовано на сумму 1,34 млн грн;
- активы ПАО "КБ" Надра "реализовано на сумму 0,86 млн грн;
- активы ПУАО "ФИДОБАНК" реализовано на сумму 0,75 млн грн;
- активы ПАО "Банк" Юнисон "реализовано на сумму 0,74 млн грн.
Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: ПАО "Актабанк", ПАО "АКБ Банк", АО "Банк Богуслав", ОАО "Старокиевский банк", ОАО Банк "Траст", АО Банк "Меркурий", АО " Имэксбанк ", ОАО" Коммерческий банк "Даниэль", ОАО "банк Михайловский", ПАО "ВБР", ПАО банк "Контракт", АО "Фортуна-банк".
Напомним, суд запретил продажу пула кредитов банка более чем 900 млн грн по иску лица, не принимавшего участия в торгах, это препятствие имеет признаки искусственных и направлена на фактический срыв продажи лота по самой высокой цене.