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Минулого тижня Фонд гарантування продав банківських активів на 136,82 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 22 банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на загальну суму 136,82 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Минулого тижня Фонд гарантування продав банківських активів на 136,82 млн грн

“Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 22 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 136,82 млн грн. Із них на суму 118,82 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 17,78 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,15 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,05 млн грн — від реалізації активів групи „цінні папери/корпоративні права“, 0,02 млн грн — від продажу монет та банківських металів”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема протягом тижня, що минув:

— активи ПАТ “Банк “Київська Русь” реалізовано на суму 90,48 млн грн;
— активи АТ “Банк “Фінанси та Кредит” реалізовано на суму 22,63 млн грн;
— активи ПАТ “Златобанк” реалізовано на суму 9,20 млн грн;
— активи АТ “Родовід банк” реалізовано на суму 4,65 млн грн;
— активи АТ “Дельта Банк” реалізовано на суму 2,76 млн грн;
— активи ПАТ “КБ “Хрещатик” реалізовано на суму 2,72 млн грн;
— активи ПАТ “Енергобанк” реалізовано на суму 1,34 млн грн;
— активи ПАТ “КБ “Надра” реалізовано на суму 0,86 млн грн;
— активи ПУАТ “Фідобанк” реалізовано на суму 0,75 млн грн;
— активи ПАТ “Банк “Юнісон” реалізовано на суму 0,74 млн грн.

Крім того, протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів: ПАТ “Актабанк”, ПАТ “АКБ Банк”, АТ “Банк Богуслав”, ПАТ “Старокиївський банк”, ПАТ Банк “Траст”, АТ Банк “Меркурій”, АТ “Імексбанк”, ПАТ “Комерційний банк “Даніель”, ПАТ “Банк Михайлівський”, ПАТ “ВБР”, ПАТ Банк “Контракт”, АТ “Фортуна-банк”.

Нагадаємо, суд заборонив продаж пулу кредитів банку на понад 900 млн грн за позовом особи, яка не брала участі в торгах, ця перешкода має ознаки штучних і спрямована на фактичний зрив продажу лоту за найвищою ціною.

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