В прошлом году жилищный фонд столицы вырос на 28 тысяч квартир

Средний размер квартиры составляет 60,8 м² общей площади. Преимущественно строятся однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В целом по городу построено 15243 однокомнатных квартир, 8488 двухкомнатных и 3925 трехкомнатных.

В целом по городу доля построенных однокомнатных квартир составляет 54,1% от общего количества принятых в эксплуатацию квартир, двухкомнатных - 30,1%, трехкомнатных - 13,9%, то есть, они составляют 98,1% от количества принятых квартир в эксплуатацию. Строятся также квартиры от четырех комнат и более, которых в 2017 году построено 468.

Напомним, по мнению экспертов, каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться достаточно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.