Минулого року житловий фонд столиці зріс на 28 тисяч квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У 2017 р. прийнято в експлуатацію 28 190 квартир. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Головним управлінням статистики Києва.
Середній розмір квартири становить 60,8 м² загальної площі. Переважно будуються однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири. У цілому по місту збудовано 15243 однокімнатних квартир, 8488 двокімнатних та 3925 трикімнатних.
У цілому по місту частка збудованих однокімнатних квартир становить 54,1% від загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир, двокімнатних – 30,1%, трикімнатних – 13,9%, тобто, вони складають 98,1% від кількості прийнятих квартир в експлуатацію. Будуються також квартири від чотирьох кімнат і більше, яких у 2017 р. споруджено 468.
Нагадаємо, на думку експертів, кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.