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В прошлом году ЕС предоставил более 75 млрд евро развивающимся странам

В прошлом году ЕС предоставил более 75 млрд евро развивающимся странам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Европейский Союз и его страны-члены остаются ведущими мировыми донорами Официальной помощи в целях развития. Общий размер такой помощи в 2017 году составил 75,7 млрд евро. Такие цифры подтверждают последние данные Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (КСР-ОЭСР), передает УНН со ссылкой на отчет представительства Европейского Союза в Украине.

Официальная помощь ЕС для целей развития составляет 0,5% валового национального дохода ЕС (ВНД). Это значительно больше, чем оказывают члены Комитета содействия развитию, не входящие в ЕС, говорится в отчете. Они выделяют 0,21% своего ВНД.

Общий размер официальной помощи в целях развития уменьшился с 131 млрд евро в 2016 году до 130 млрд евро в 2017 году, говорят данные, предоставленные всеми донорами для Комитета содействия развитию ОЭСР. В 2017 году Официальная помощь в целях развития ЕС составляла 57% от всей такой помощи.

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В 2016 году Официальная помощь в целях развития была самой большой за все время ее существования. Цифры за 2017 год показывают уменьшение такой помощи на 2,4% по сравнению с 2016 годом. В абсолютных показателях это уменьшение на 1,9 млрд евро.

Падение коллективной Официальной помощи в целях развития эксперты связывают с сокращением странами-членами ЕС на 80% операций по уменьшению задолженности. Также свою роль в падении сыграло уменьшение расходов стран-доноров на предоставление убежища для беженцев из 11,2 млрд евро в 2016 году до 10,3 млрд евро в 2017 году.

Уменьшение помощи также связано с кредитами Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

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В 2017 году четыре страны-члены ЕС - Дания, Люксембург, Швеция и Великобритания - выделили 0,7% и более своего валового национального дохода на официальную помощь в целях развития. Также в прошлом году в пяти странах ЕС увеличилось соотношение Официальной помощи в целях развития в ВНД. Это соотношение уменьшилось для 14 стран-членов и не изменилось для девяти. В абсолютных терминах 12 стран ЕС увеличили размер официальной помощи в целях развития на 2,4 млрд евро, а 15 других стран-членов уменьшили - до 3,4 млрд евро.

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