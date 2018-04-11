Минулого року ЄС надав понад 75 млрд євро країнам, що розвиваються

Офіційна допомога ЄС для цілей розвитку становить 0,5% валового національного доходу ЄС (ВНД). Це значно більше, ніж надають члени Комітету сприяння розвитку, які не належать до ЄС, зазначено у звіті. Вони виділяють 0,21% свого ВНД.

Загальний розмір Офіційної допомоги для цілей розвитку зменшився з 131 млрд євро у 2016 році до 130 млрд євро у 2017 році, говорять дані, надані всіма донорами для Комітету сприяння розвитку ОЕСР. В 2017 році Офіційна допомога для цілей розвитку ЄС становила 57% від всієї такої допомоги.

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У 2016 році Офіційна допомога для цілей розвитку була найбільшою за весь час її існування. Цифри за 2017 рік показують зменшення такої допомоги на 2,4% у порівнянні з 2016 роком. В абсолютних показниках це зменшення на 1,9 млрд євро.

Падіння колективної Офіційної допомоги для цілей розвитку експерти пов’язують зі скороченням країнами-членами ЄС на 80% операцій щодо зменшення заборгованості. Також свою роль в падінні відіграло зменшення витрат країн-донорів на надання притулку для біженців з 11,2 млрд євро у 2016 році до 10,3 млрд євро у 2017 році.

Зменшення допомоги також пов’язано із кредитами Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

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У 2017 році чотири країни-члени ЄС - Данія, Люксембург, Швеція та Велика Британія - виділили 0,7% і більше свого валового національного доходу на Офіційну допомогу для цілей розвитку. Також торік у п’яти країнах ЄС збільшилось співвідношення Офіційної допомоги для цілей розвитку до ВНД. Це співвідношення зменшилось для 14 країн-членів й не змінилося для дев’яти. В абсолютних термінах 12 країн ЄС збільшили розмір Офіційної допомоги для цілей розвитку на 2,4 млрд євро, а 15 інших країн-членів зменшили - до 3,4 млрд євро.