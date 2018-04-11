Минулого року ЄС надав понад 75 млрд євро країнам, що розвиваються

ukru
Ексклюзив
10:32 • 123382 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 105828 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 159996 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 151730 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 196903 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 189810 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 229433 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 132878 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 135826 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 168367 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 117351 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 169825 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 127766 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 175116 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 120975 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 123430 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 160062 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 175114 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 169823 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 229478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 12101 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 15398 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 29395 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 45531 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 47990 перегляди
Актуальне
Минулого року ЄС надав понад 75 млрд євро країнам, що розвиваються

Минулого року ЄС надав понад 75 млрд євро країнам, що розвиваються

Київ • УНН

 • 10571 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Європейський Союз та його країни-члени залишаються провідними світовими донорами Офіційної допомоги для цілей розвитку. Загальний розмір такої допомоги у 2017 році становив 75,7 млрд. євро. Такі цифри підтверджують останні дані Комітету сприяння розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку (КСР-ОЕСР), передає УНН з посиланням на звіт представництва Європейського Союзу в Україні.

Офіційна допомога ЄС для цілей розвитку становить 0,5% валового національного доходу ЄС (ВНД). Це значно більше, ніж надають члени Комітету сприяння розвитку, які не належать до ЄС, зазначено у звіті. Вони виділяють 0,21% свого ВНД.

Загальний розмір Офіційної допомоги для цілей розвитку зменшився з 131 млрд євро у 2016 році до 130 млрд євро у 2017 році, говорять дані, надані всіма донорами для Комітету сприяння розвитку ОЕСР. В 2017 році Офіційна допомога для цілей розвитку ЄС становила 57% від всієї такої допомоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Європарламенті немає плану Маршалла для України

У 2016 році Офіційна допомога для цілей розвитку була найбільшою за весь час її існування. Цифри за 2017 рік показують зменшення такої допомоги на 2,4% у порівнянні з 2016 роком. В абсолютних показниках це зменшення на 1,9 млрд євро.

Падіння колективної Офіційної допомоги для цілей розвитку експерти пов’язують зі скороченням країнами-членами ЄС на 80% операцій щодо зменшення заборгованості. Також свою роль в падінні відіграло зменшення витрат країн-донорів на надання притулку для біженців з 11,2 млрд євро у 2016 році до 10,3 млрд євро у 2017 році.

Зменшення допомоги також пов’язано із кредитами Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина готова надати Україні 10 млн євро на енергоефективність

У 2017 році чотири країни-члени ЄС - Данія, Люксембург, Швеція та Велика Британія - виділили 0,7% і більше свого валового національного доходу на Офіційну допомогу для цілей розвитку. Також торік у п’яти країнах ЄС збільшилось співвідношення Офіційної допомоги для цілей розвитку до ВНД. Це співвідношення зменшилось для 14 країн-членів й не змінилося для дев’яти. В абсолютних термінах 12 країн ЄС збільшили розмір Офіційної допомоги для цілей розвитку на 2,4 млрд євро, а 15 інших країн-членів зменшили - до 3,4 млрд євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.04
Bitcoin
$87,763.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,061.75
Ethereum
$2,064.63