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В прошлом году в Украине закрыли 1555 банковских отделений

В прошлом году в Украине закрыли 1555 банковских отделений

Киев • УНН

 • 14875 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В прошлом году в Украине прекратили работу 1555 банковских отделений. Об этом УНН рассказали в ответ на информационный запрос в пресс-службе Национального банка Украины.

"Согласно статистике, опубликованной на сайте НБУ, за 2016 вообще были закрыты 1555 банковских отделений. За этот период действующие на 1.01.2017 г.. банки сократили 982 отделения. Остальные - 573 отделения - принадлежали банкам, что в течение 2016 были признаны неплатежеспособными или по ним было принято решение о ликвидации ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди банков, которые закрыли наибольше своих отделений в 2016 году, оказались Ощадбанк (516 отделений), "Приватбанк" (348 отделений) и "Райффайзен Банк Аваль" (85 отделений).

Как сообщал ранее УНН, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, ликвидация большинства банков является незаконной.

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