В прошлом году в Украине закрыли 1555 банковских отделений

"Согласно статистике, опубликованной на сайте НБУ, за 2016 вообще были закрыты 1555 банковских отделений. За этот период действующие на 1.01.2017 г.. банки сократили 982 отделения. Остальные - 573 отделения - принадлежали банкам, что в течение 2016 были признаны неплатежеспособными или по ним было принято решение о ликвидации ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди банков, которые закрыли наибольше своих отделений в 2016 году, оказались Ощадбанк (516 отделений), "Приватбанк" (348 отделений) и "Райффайзен Банк Аваль" (85 отделений).

Как сообщал ранее УНН, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, ликвидация большинства банков является незаконной.