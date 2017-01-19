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Минулого року в Україні закрили 1555 банківських відділень

Минулого року в Україні закрили 1555 банківських відділень

Київ • УНН

 • 14876 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Минулого року в Україні припинили роботу 1555 банківських відділень. Про це УНН розповіли у відповідь на інформаційний запит у прес-службі Національного банку України.

“Згідно зі статистикою, опублікованою на сайті НБУ, за 2016 рік загалом було закрито 1555 банківських відділень. За цей період діючі на 1.01.2017 р. банки скоротили 982 відділення. Решта — 573 відділення — належали банкам, що протягом 2016 року були визнані неплатоспроможними або по ним було прийнято рішення про ліквідацію,” — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серед банків, які закрили найбільше своїх відділень 2016 року, опинилися Ощадбанк (516 відділень), “Приватбанк” (348 відділень) та “Райффайзен Банк Аваль” (85 відділень).

Як повідомляв раніше УНН, на думку економічного експерта Олександра Охрименка, ліквідація більшості банків є незаконною.

Українські Національні Новини

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