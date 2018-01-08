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В прошлом году в Украине зафиксировано 90 случаев применения силы к журналистам

Киев • УНН

 • 9576 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В 2017 году в Украине зафиксировано 90 случаев применения физической силы к представителям СМИ. Об этом сообщила Национальный союз журналистов, передает УНН.

В прошлом году в Украине зафиксировано 90 случаев применения силы к журналистам

"Национальный союз журналистов Украины в прошлом году зафиксировал 90 случаев физической агрессии в отношении работников СМИ", - отметили в НСЖУ.

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Отмечается, что больше всего инцидентов произошло в июне - 12, в сентябре - 11. В мае и июле 2017 произошло по 10 случаев применения физической силы к представителям СМИ.

"Среди регионов, где журналисты страдают больше всего, в лидерах - Киев и Киевская область - 29 инцидентов, Одесская область - 10, Донецкая и Николаевская - по 6, Житомирская - 5 инцидентов", - добавили в НСЖУ.

Сообщается, что в 14 случаях нападающими были чиновники, должностные лица или депутаты, в 8 - правоохранители. Три инцидента произошли с применением оружия.

"В основном от физической агрессии страдают мужчины - 66 случаев, но достается и женщинам - 24 случая", - подчеркнули в НСЖУ.

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Уровень физической агрессии в отношении журналистов в Украине является недопустимо высоким, считает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"И в Киеве, и в регионах нападения на журналистов остаются безнаказанными и провоцируют новую агрессию. Поэтому НСЖУ последовательна в своих требованиях: первые лица правоохранительных ведомств должны публично отчитаться о состоянии расследований преступлений против журналистов, об усилиях для реального наказания нападающих. А площадкой для такого отчета должна быть парламентская трибуна, ведь медиасообщество продолжает требовать проведения парламентских слушаний именно по физической безопасности журналистов", - подчеркнул С.Томиленко.

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