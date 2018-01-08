Минулого року в Україні зафіксовано 90 випадків застосування сили до журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У 2017 році в Україні зафіксовано 90 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ. Про це повідомила Національна спілка журналістів, передає УНН.
"Національна спілка журналістів України торік зафіксувала 90 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ", - зазначили в НСЖУ.
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Зазначається, що найбільше інцидентів сталося у червні - 12, у вересні - 11. У травні та липні 2017 року сталося по 10 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ.
"Серед регіонів, де медійники потерпають найбільше, у лідерах – Київ і Київська область – 29 інцидентів, Одеська область – 10, Донецька і Миколаївська – по 6, Житомирська – 5 інцидентів", - додали в НСЖУ.
Повідомляється, що у 14 випадках нападниками були чиновники, посадовці або депутати, у 8 – правоохоронці. Три інциденти сталися із застосуванням зброї.
"Переважно від фізичної агресії потерпають чоловіки – 66 випадків, але дістається й жінкам – 24 випадки", - підкреслили в НСЖУ.
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Рівень фізичної агресії щодо журналістів в Україні є неприпустимо високим, вважає голова НСЖУ Сергій Томіленко.
"І в Києві, і в регіонах напади на журналістів залишаються безкарними і провокують нову агресію. Тому НСЖУ послідовна у своїх вимогах: перші особи правоохоронних відомств мають публічно прозвітувати про стан розслідувань злочинів проти журналістів, про зусилля для реального покарання нападників. А майданчиком для такого звіту має бути парламентська трибуна, адже медіаспільнота й далі вимагає проведення парламентських слухань саме з фізичної безпеки журналістів", - наголосив С.Томіленко.