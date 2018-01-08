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Минулого року в Україні зафіксовано 90 випадків застосування сили до журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У 2017 році в Україні зафіксовано 90 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ. Про це повідомила Національна спілка журналістів, передає УНН.

Минулого року в Україні зафіксовано 90 випадків застосування сили до журналістів

"Національна спілка журналістів України торік зафіксувала 90 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ", - зазначили в НСЖУ.

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Зазначається, що найбільше інцидентів сталося у червні - 12, у вересні - 11. У травні та липні 2017 року сталося по 10 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ.

"Серед регіонів, де медійники потерпають найбільше, у лідерах – Київ і Київська область – 29 інцидентів, Одеська область – 10, Донецька і Миколаївська – по 6, Житомирська – 5 інцидентів", - додали в НСЖУ.

Повідомляється, що у 14 випадках нападниками були чиновники, посадовці або депутати, у 8 – правоохоронці. Три інциденти сталися із застосуванням зброї.

"Переважно від фізичної агресії потерпають чоловіки – 66 випадків, але дістається й жінкам – 24 випадки", - підкреслили в НСЖУ.

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Рівень фізичної агресії щодо журналістів в Україні є неприпустимо високим, вважає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"І в Києві, і в регіонах напади на журналістів залишаються безкарними і провокують нову агресію. Тому НСЖУ послідовна у своїх вимогах: перші особи правоохоронних відомств мають публічно прозвітувати про стан розслідувань злочинів проти журналістів, про зусилля для реального покарання нападників. А майданчиком для такого звіту має бути парламентська трибуна, адже медіаспільнота й далі вимагає проведення парламентських слухань саме з фізичної безпеки журналістів", - наголосив С.Томіленко.

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