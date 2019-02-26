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В прошлом году в Украине установили 163 солнечных электростанций

В прошлом году в Украине установили 163 солнечных электростанций

Киев  •  УНН

 • 23590 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. 2018 стал рекордным по темпам установки новых мощностей, которые генерируют "зеленую" электроэнергию, поскольку в частности в стране появилось 163 солнечных электростанций (СЭС). Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

По данным Госэнергоэффективности, в 2018 году введены новые мощности суммарно составляют около 850 МВт, что почти в 3 раза больше, чем за весь 2017 год. В частности, в 2018 году были введены в эксплуатацию 163 СЭС общей мощностью 645,6 МВт, 10 ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 67,7 МВт. Кроме того, были введены 4440 СЭС частных домохозяйств общей мощностью 106 МВт.

Как отметили в ведомстве, для Украины важно развивать "чистую" энергетику для энергетической децентрализации. Стремительное развитие сферы использования возобновляемых источников энергии состоялся в результате внедрения стимулирующих мер.

С начала 2015 мощность объектов возобновляемой электроэнергетики (без учета временно оккупированной территории АР Крым), которым установлено "зеленый" тариф, увеличилось на 1300 МВт. И если в 2015 было введено 32 МВт, то уже в 2016 - более 130 МВт, в 2017 - почти 300 МВт, а в 2018 почти в 3 раза больше, чем за весь 2017 - почти 850 МВт.

В реализацию новых "зеленых" проектов было инвестировано около 1,2 млрд евро.

Напомним, в 2018 году в Украине введено почти в три раза больше новых мощностей возобновляемой электроэнергетики, чем в 2017 году.

Посол Украины в Катаре Евгений Микитенко передал руководству катарской государственной инвестиционно-энергетической компании Nebras Power на рассмотрение ряд инвестиционных предложения и проектов в сфере "зеленой" энергетики.

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