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Минулого року в Україні встановили 163 сонячних електростанцій

Минулого року в Україні встановили 163 сонячних електростанцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. 2018 рік став рекордним за темпами встановлення нових потужностей, що генерують "зелену" електроенергію, оскільки зокрема в країні з'явилось 163 сонячних електростанцій (СЕС). Про це повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними Держенергоефективності, у 2018 році введені нові потужності сумарно становлять близько 850 МВт, що майже у 3 рази більше, ніж за весь 2017 рік. Зокрема, у 2018 р. були введені в експлуатацію 163 СЕС загальною потужністю 645,6 МВт, 10 вітряних електростанцій (ВЕС) загальною потужністю 67,7 МВт. Крім того, були введені 4440 СЕС приватних домогосподарств загальною потужністю 106 МВт.

Як наголосили у відомстві, для України важливо розвивати "чисту" енергетику для енергетичної децентралізації. Стрімкий розвиток сфери використання відновлюваних джерел енергії відбувся у результаті впровадження стимулюючих заходів.

З початку 2015 р. потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим), яким встановлено "зелений" тариф, збільшилась на 1300 МВт. І якщо у 2015 р. було введено 32 МВт, то вже у 2016 р. – понад 130 МВт, у 2017 р. – майже 300 МВт, а у 2018 р. майже у 3 рази більше, ніж за весь 2017 рік – на майже 850 МВт.

У реалізацію нових "зелених" проектів було інвестовано близько 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні введено майже у три рази більше нових потужностей відновлюваної електроенергетики, ніж у 2017 році.

Посол України в Катарі Євген Микитенко передав керівництву катарської державної інвестиційно-енергетичної компанії Nebras Power на розгляд низку інвестиційних пропозиції та проектів у сфері "зеленої" енергетики.

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