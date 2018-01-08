В прошлом году в Украине прекратили деятельность более 1,3 тыс. игорных заведений - полиция

"Только за прошлый год свою незаконную деятельность прекратило 1329 различных игорных заведений", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в прошлом году было изъято почти 18,4 тыс. единиц игорного оборудования. Речь идет об игровые автоматах, платежных терминалах, рулетках и столах для игры в покер.

"Общая стоимость изъятого составляет 43 миллиона гривен", - рассказали в пресс-службе Нацполиции.