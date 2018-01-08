Минулого року в Україні припинили діяльність понад 1,3 тис. гральних закладів – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У 2017 році українські правоохоронці припинили діяльність 1 тис. 329 гральних закладів. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.
"Лише за минулий рік свою незаконну діяльність припинило 1 329 різноманітних гральних закладів", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, минулого року було вилучено майже 18,4 тис. одиниць грального обладнання. Йдеться, зокрема, про гральні автомати, платіжні термінали, рулетки та столи для гри в покер.
"Загальна вартість вилученого становить 43 мільйони гривень", - розповіли у прес-службі Нацполіції.