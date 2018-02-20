В прошлом году Украину оставили более миллиона граждан - Климкин

"Соглашение об ассоциации или безвизовый режим могут служить нам в плюс, но это несет в себе и риски. Я смотрю, что только в прошлом году Украину оставили более миллиона украинцев. Сто тысяч покидает Украину каждый месяц, вопрос далеко не в том, что там высокие зарплаты. Это вообще результат понимания будущего и качества жизни", - заявил Климкин.

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Отметим, за последние несколько лет больше всего украинцев выезжали на заработки в Польшу, а также Россию, Италию и Чехию. В ближайшие годы, по прогнозу Национального банка, миграционные процессы, в частности в Польшу, могут усилиться.

Напомним, в Госслужбе занятости основной причиной трудовой миграции в Украине считают низкий уровень заработной платы.