Минулого року Україну залишили більше мільйона громадян – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В 2017 році Україну залишили більш ніж мільйон громадян. Про це під час конференції “Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні” заявив голова МЗС України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Угода про Асоціацію чи безвізовий режим можуть слугувати нам в плюс, але це несе в собі і ризики. Я дивлюсь, що тільки минулого року Україну залишили більше мільйона українців. Сто тисяч залишає Україну кожного місяця, питання далеко не в тому, що там вищі зарплати. Це взагалі результат розуміння майбутнього і якості життя”, — заявив Клімкін.
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Зазначимо, за останні кілька років найбільше українці виїжджали на заробітки до Польщі, а також Росії, Італії та Чехії. У найближчі роки, за прогнозом Національного банку, міграційні процеси, зокрема до Польщі, можуть посилитися.
Нагадаємо, у Держслужбі зайнятості основною причиною трудової міграції в Україні вважають низький рівень заробітної плати.