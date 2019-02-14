В прошлом году более 22 тыс. человек жаловались на домашнее насилие

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. За прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонка, почти все они касаются предупреждения домашнего насилия. Об этом говорится в статистике предоставленной журналисту УНН в пресс-центре "Ла Страда".

В течение января-декабря 2018 года общественной организации "Ла Страда" приняла 22542 звонки с жалобами от граждан о домашнем насилии, торговле людьми и гендерное неравенство.

Статистика по месяцам:
Январь - 2345, февраль - 1818, март - 1889, апрель - 2055, май - 1685, июнь - 1607, июль - 1701, август - 1830, сентябрь - 1619, октябрь - 1586, ноябрь - 1624, декабрь 2782.

Из всех звонков - 97% касались предупреждения домашнего насилия, 0,8% - предупреждение торговли людьми, 0,6% - предупреждение гендерного неравенства, 0,5% - запросы от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), 0,4% - запросы от демобилизованных военных и членов их семей, 0,3% - звонки с оккупированной территории.

Относительно гендерного распределения этих звонков, то 82% из них поступало от женщин и 18% звонков от мужчин.

Среди консультаций, предоставлялись гражданам, всего было информационно-просветительских - 68,2%, психологических - 20,9% и правовых - всего 10,9%.

Среди видов насилия, в отношении которых консультировались граждане звоня в "Ла Страда" наибольший процент, 48,9% - психологическое насилие, 35% - физическое насилие, 13,9% экономическое насилие и 1,3 - сексуальное насилие.

Больше всего звонков поступало из Киева, Днепра, Харькова, Донецка, Одессы, Львова, Житомира, Полтавы и Кропивницкого.

Ранее УНН сообщал, "Ла Страда": 12% звонков на детскую горячую линию касаются насилия.

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