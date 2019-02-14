Минулого року понад 22 тис. людей скаржились на домашнє насильство

ukru
22 березня, 15:05 • 175360 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 173955 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 161477 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 181039 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 178366 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 162137 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 302001 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 160009 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 258273 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 237462 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 144107 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 141633 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 142663 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 126932 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 115948 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 220517 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 302039 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 258306 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 237490 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 200075 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 105303 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 103764 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 107242 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 102049 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 109372 перегляди
Актуальне
Минулого року понад 22 тис. людей скаржились на домашнє насильство

Минулого року понад 22 тис. людей скаржились на домашнє насильство

Київ • УНН

 • 17755 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. За минулий рік на гарячу лінію громадської організації "Ла Страда-Україна" надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства. Про це йдеться в статистиці наданій журналісту УНН у прес-центрі "Ла Стради".

Впродовж січня-грудня 2018 року громадської організації "Ла Страда" прийняла 22 542 дзвінки зі скаргами від громадян про домашнє насильство, торгівлю людьми та гендерну нерівність.

Статистика по місяцях:
Січень – 2345, лютий – 1818, березень – 1889, квітень – 2055, травень – 1685, червень – 1607, липень – 1701, серпень – 1830, вересень – 1619, жовтень – 1586, листопад – 1624, грудень 2782.

З усіх дзвінків - 97% стосувались попередження домашнього насильства, 0,8% - попередження торгівлі людьми, 0,6% - попередження гендерної нерівності, 0,5% - запити від внутрішньо переміщених осіб(ВПО), 0,4% - запити від демобілізованих військових та членів їх сімей, 0,3% - дзвінки з окупованої території.

Щодо гендерного розподілу цих дзвінків, то 82% з них надходило від жінок і 18% дзвінків від чоловіків.

Серед консультацій, які надавались громадянам, найбільше було інформаційно-просвітницьких – 68,2%, психологічних – 20,9% та правових – всього 10,9%.

Серед видів насильства, стосовно яких консультувались громадяни телефонуючи до "Ла Стради" найбільший відсоток, 48,9% - психологічне насильство, 35% - фізичне насильство, 13,9% економічне насильство та 1,3 – сексуальне насильство.

Найбільше дзвінків надходило з Києва, Дніпра, Харкова, Донецька, Одеси, Львова, Житомира, Полтави та Кропивницького.

Раніше УНН повідомляв, "Ла Страда": 12% дзвінків на дитячу гарячу лінію стосуються насильства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,186.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.07