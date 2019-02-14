Минулого року понад 22 тис. людей скаржились на домашнє насильство

Впродовж січня-грудня 2018 року громадської організації "Ла Страда" прийняла 22 542 дзвінки зі скаргами від громадян про домашнє насильство, торгівлю людьми та гендерну нерівність.



Статистика по місяцях:

Січень – 2345, лютий – 1818, березень – 1889, квітень – 2055, травень – 1685, червень – 1607, липень – 1701, серпень – 1830, вересень – 1619, жовтень – 1586, листопад – 1624, грудень 2782.



З усіх дзвінків - 97% стосувались попередження домашнього насильства, 0,8% - попередження торгівлі людьми, 0,6% - попередження гендерної нерівності, 0,5% - запити від внутрішньо переміщених осіб(ВПО), 0,4% - запити від демобілізованих військових та членів їх сімей, 0,3% - дзвінки з окупованої території.



Щодо гендерного розподілу цих дзвінків, то 82% з них надходило від жінок і 18% дзвінків від чоловіків.



Серед консультацій, які надавались громадянам, найбільше було інформаційно-просвітницьких – 68,2%, психологічних – 20,9% та правових – всього 10,9%.



Серед видів насильства, стосовно яких консультувались громадяни телефонуючи до "Ла Стради" найбільший відсоток, 48,9% - психологічне насильство, 35% - фізичне насильство, 13,9% економічне насильство та 1,3 – сексуальне насильство.



Найбільше дзвінків надходило з Києва, Дніпра, Харкова, Донецька, Одеси, Львова, Житомира, Полтави та Кропивницького.



Раніше УНН повідомляв, "Ла Страда": 12% дзвінків на дитячу гарячу лінію стосуються насильства.