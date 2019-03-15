В прошлом году плательщиков ЕСВ увеличилось почти на полмиллиона

"За прошлый год увеличилось количество плательщиков ЕСВ по Украине на 438 тысяч человек. 2016 собственные поступления Пенсионного фонда составляли 112 млрд грн, дотация из государственного бюджета - 145 млрд грн. прошло три года. Дотации Пенсионному фонду увеличились на 22 млрд грн - до 167 млрд грн, собственные поступления Пенсионного фонда - с 112 млрд до 230 млрд грн в этом году, более чем в два раза", - отметил чиновник.

По его словам, этого удалось достичь, благодаря проверкам Гоструда и их борьбе с теневой занятостью и современным "робовладенчеством", когда работодатели официально не оформляют наемных работников на работу и не создают им условий для работы.

При этом он добавил, что "работодатели-теневики" не оставляют попыток отменить введенные законом проверки Гоструда.

Напомним, Государственная служба занятости обнаружила более 25 тысяч работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

В течение прошлого года 1738 работодателей были оштрафованы за использование наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.



