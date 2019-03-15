Минулого року платників ЄСВ побільшало майже на півмільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулого року кількість платників єдиного соціального внеску збільшилась на 438 тисяч осіб. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час виступу в парламенті, передає кореспондент УНН.
“За минулий рік збільшилась кількість платників ЄСВ по Україні на 438 тисяч осіб. 2016 року власні надходження Пенсійного фонду складали 112 млрд грн, дотація з державного бюджету — 145 млрд грн. Пройшло три роки. Дотації Пенсійному фонду збільшились на 22 млрд грн — до 167 млрд грн, власні надходження Пенсійного фонду — зі 112 млрд до 230 млрд грн цього року, більш як у два рази”, — зазначив чиновник.
За його словами, цього вдалось досягти, завдяки перевіркам Держпраці і їх боротьбі з тіньовою зайнятістю й сучасним “робовласництвом”, коли роботодавці офіційно не оформлюють найманих працівників на роботу і не створюють їм належних умов для праці.
При цьому він додав, що “роботодавці-тіньовики” не полишають спроб скасувати введені законом перевірки Держпраці.
Нагадаємо, Державна служба зайнятості виявила понад 25 тисяч працівників без належного оформлення трудових відносин.
Протягом минулого року 1738 роботодавців були оштрафовані за використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин.