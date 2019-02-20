В прошлом году налогоплательщикам вернули 131 млрд грн по НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение 2018 налогоплательщикам было возмещено около 131 млрд грн налога на добавленную стоимость. Об этом заявила председатель Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.
"Чуть больше 131 млрд грн в прошлом году мы возместили НДС", - отметила председатель Казначейства.
По ее словам, больше всего НДС возмещается в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях. По сравнению с 2017 годом возмещения НДС возросло - с 120 млрд грн.
При этом она добавила, что возмещение НДС уже второй год подряд проходит в автоматическом режиме.
Напомним, в ГФС напомнили о предельных сроках уплаты налоговых обязательств, определенных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.