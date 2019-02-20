В прошлом году налогоплательщикам вернули 131 млрд грн по НДС

"Чуть больше 131 млрд грн в прошлом году мы возместили НДС", - отметила председатель Казначейства.

По ее словам, больше всего НДС возмещается в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях. По сравнению с 2017 годом возмещения НДС возросло - с 120 млрд грн.

При этом она добавила, что возмещение НДС уже второй год подряд проходит в автоматическом режиме.

Напомним, в ГФС напомнили о предельных сроках уплаты налоговых обязательств, определенных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.