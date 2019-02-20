Минулого року платникам податків повернули 131 млрд грн по ПДВ

"Трохи більше 131 млрд грн у минулому році ми відшкодували податку на додану вартість", - зазначила голова Казначейства.

За її словами, найбільше ПДВ відшкодовується в Києві, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У порівнянні з 2017 роком відшкодування ПДВ зросло - зі 120 млрд грн.

При цьому вона додала, що відшкодування ПДВ вже другий рік поспіль відбувається в автоматичному режимі.

Нагадаємо, у ДФС нагадали про граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи.