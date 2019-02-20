Минулого року платникам податків повернули 131 млрд грн по ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Впродовж 2018 року платникам податків було відшкодовано близько 131 млрд грн податку на додану вартість. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
"Трохи більше 131 млрд грн у минулому році ми відшкодували податку на додану вартість", - зазначила голова Казначейства.
За її словами, найбільше ПДВ відшкодовується в Києві, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У порівнянні з 2017 роком відшкодування ПДВ зросло - зі 120 млрд грн.
При цьому вона додала, що відшкодування ПДВ вже другий рік поспіль відбувається в автоматичному режимі.
Нагадаємо, у ДФС нагадали про граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи.