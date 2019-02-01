В прошлом году охрана железной дороги предупредила 1355 краж железнодорожного имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В целом на протяжении прошлого года железнодорожная охрана раскрыла и предупредила 1355 краж грузов и элементов инфраструктуры на сумму почти 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.
"В целом на протяжении прошлого года железнодорожная охрана раскрыла и предупредила 1355 краж грузов и элементов инфраструктуры на сумму почти 25 млн грн, что на 290 случаев и на 13 млн грн больше, чем за аналогичный период 2017 года. За совершенные правонарушения совместными усилиями охранников и сотрудников правоохранительных органов задержаны и переданы в правоохранительные органы 1279 человек (в 2017 году - 1156 человек). На учет взято 3931 случай краж грузов и элементов инфраструктуры железной дороги на сумму 65700000 грн, за аналогичный период 2017 года - 5814 случаев н а сумму 54 млн грн", - говорится в сообщении.
Наиболее вопиющие случаи в 2018 году связаны с деятельностью преступных группировок.
Как сообщал УНН, в Сумской области неизвестные разобрали действующую колею, из-за чего почти на час задержали пассажирские поезда.
Напомним, "Укрзализныця" разрабатывает старптап, который имеет целью внедрить инспектирования подвижного состава и инфраструктуры магистрали с помощью армии беспилотников.