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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101743 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136475 просмотра

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7 марта, 17:42 • 134792 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131808 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

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В прошлом году охрана железной дороги предупредила 1355 краж железнодорожного имущества

В прошлом году охрана железной дороги предупредила 1355 краж железнодорожного имущества

Киев  •  УНН

 • 8052 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В целом на протяжении прошлого года железнодорожная охрана раскрыла и предупредила 1355 краж грузов и элементов инфраструктуры на сумму почти 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

"В целом на протяжении прошлого года железнодорожная охрана раскрыла и предупредила 1355 краж грузов и элементов инфраструктуры на сумму почти 25 млн грн, что на 290 случаев и на 13 млн грн больше, чем за аналогичный период 2017 года. За совершенные правонарушения совместными усилиями охранников и сотрудников правоохранительных органов задержаны и переданы в правоохранительные органы 1279 человек (в 2017 году - 1156 человек). На учет взято 3931 случай краж грузов и элементов инфраструктуры железной дороги на сумму 65700000 грн, за аналогичный период 2017 года - 5814 случаев н а сумму 54 млн грн", - говорится в сообщении.

Наиболее вопиющие случаи в 2018 году связаны с деятельностью преступных группировок.

Как сообщал УНН, в Сумской области неизвестные разобрали действующую колею, из-за чего почти на час задержали пассажирские поезда.

Напомним, "Укрзализныця" разрабатывает старптап, который имеет целью внедрить инспектирования подвижного состава и инфраструктуры магистрали с помощью армии беспилотников.

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