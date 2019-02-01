Невідомі розібрали діючу колію, що призвело до затримки поїздів

"Двадцять восьмого січня о 19:35 на перегоні Вирівка–Конотоп у Сумській області невідомі особи частково розібрали діючу колію, якою здійснюється вантажний та пасажирський рух. Тривожний сигнал надійшов на спеціальне табло до чергового по станції. Через необхідність відновлення колії майже на годину було затримано два пасажирські поїзди. Злочин розслідують правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що співробітники воєнізованої охорони "Укрзалізниці" постійно патрулюють територію та об'єкти залізничної інфраструктури, однак злочинні посягання на майно залізниці не припиняються.

Нагадаємо, минулого року зловмисники пустили під укіс вантажний поїзд у Дніпрі — через крадіжку верхньої будови колії зійшли з рейок локомотив та 15 вагонів.



