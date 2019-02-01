Неизвестные разобрали действующую колею, что привело к задержке поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Сумской области неизвестные разобрали действующую колею, из-за чего почти на час задержали пассажирские поезда. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.
"28 января в 19:35 на перегоне Вировка-Конотоп в Сумской области неизвестные частично разобрали действующий путь, по которому осуществляется грузовое и пассажирское движение. Тревожный сигнал поступил на специальное табло к дежурному по станции. Из-за необходимости восстановления пути почти на час задержали два пассажирских поезда. Преступление расследуют правоохранители", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сотрудники военизированной охраны "Укрзализныци" постоянно патрулируют территорию и объекты железнодорожной инфраструктуры, однако преступные посягательства на имущество железной дороги не прекращаются.
В прошлом году злоумышленники пустили под откос грузовой поезд в Днепре - через кражу верхнего строения пути сошли с рельсов локомотив и 15 вагонов.