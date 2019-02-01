Минулого року охорона залізниці попередила 1355 крадіжок залізничного майна

"Загалом упродовж минулого року залізнична охорона розкрила та попередила 1355 крадіжок вантажів та елементів інфраструктури на суму майже 25 млн грн, що на 290 випадків та на 13 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2017 року. За скоєні правопорушення спільними зусиллями охоронців і співробітників правоохоронних органів затримано та передано до правоохоронних органів 1279 осіб (у 2017 році – 1156 осіб). На облік взято 3931 випадок крадіжок вантажів та елементів інфраструктури залізниці на суму 65,7 млн грн, за аналогічний період 2017 року – 5814 випадків на суму 54 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Найбільш кричущі випадки у 2018 році пов’язані з діяльністю злочинних угрупувань.

Як повідомляв УНН, у Сумській області невідомі особи розібрали діючу колію, через що майже на годину було затримано пасажирські поїзди.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розробляє старптап, який має на меті впровадити інспектування рухомого складу та інфраструктури магістралі за допомогою армії беспілотників.



