В прошлом году на производство украинских фильмов выделили почти полмиллиарда гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В течение 2017 года на производство украинских фильмов Государственное агентство Украины по вопросам кино выделило 488,6 млн гривен на изготовление фильмов отечественного производства. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает УНН.
"Всего выделили на производство украинских фильмов 488,6 млн гривен", - сообщил Ф.Ильенко.
Так, 76 фильмов (26 игровых, 37 неигровых и 13 анимационных) были профинансированы по государственному заказу в сумме 170 млн 918 тысяч гривен. Еще 46 фильмов (45 игровых и 1 анимационный) были профинансированы по договорам финансовой поддержки на сумму 318 млн гривен.
Как сообщал УНН, в течение прошлого года в Украине было выпущено 47 фильмов отечественного производства.