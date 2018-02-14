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Минулого року на виробництво українських фільмів виділили майже півмільярда гривень

Київ • УНН

 • 7301 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Протягом 2017 року на виробництво українських фільмів Державне агентство України з питань кіно виділило 488,6 млн гривень на виготовлення фільмів вітчизняного виробництва. Про це на брифінгу повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, передає УНН.

“Всього виділили на виробництво українських фільмів 488 мільйонів 680 тисяч гривень”, — повідомив П.Іллєнко.

Так, 76 фільмів (26 ігрових, 37 неігрових та 13 анімаційних) були профінансовано за державним замовленням у сумі 170 млн 918 тисяч гривень. Ще 46 фільмів (45 ігрових та 1 анімаційний) були профінансовані за договорами фінансової підтримки на суму 318 млн гривень.

Як повідомляв УНН, протягом минулого року в Україні було випущено 47 фільмів вітчизняного виробництва.

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