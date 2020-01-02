В прошлом году на льготы и субсидии ЖКХ было потрачено 47,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В 2019 году правительство направило 47,5 млрд гривен расходов на льготы и субсидии населению для оплаты коммуналки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативные данные Минфина о закрытии бюджетного 2019 года.
"Было направлено 47,5 млрд грн на расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа", говорится в сообщении.
Напомним, с 1 января 2020 года льготные категории Украинская смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.