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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 38225 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 120906 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 126662 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 147867 просмотра

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В прошлом году на льготы и субсидии ЖКХ было потрачено 47,5 млрд грн

В прошлом году на льготы и субсидии ЖКХ было потрачено 47,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 10578 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В 2019 году правительство направило 47,5 млрд гривен расходов на льготы и субсидии населению для оплаты коммуналки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативные данные Минфина о закрытии бюджетного 2019 года.

"Было направлено 47,5 млрд грн на расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа", говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2020 года льготные категории Украинская смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Украинские Национальные Новости

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