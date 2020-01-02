Минулого року на пільги та субсидії ЖКГ було витрачено 47,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У 2019 році уряд спрямував 47,5 млрд гривень видатків на пільги та субсидії населенню для оплати комуналки. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативні дані Мінфіну щодо закриття бюджетного 2019 року.
"Було спрямовано 47,5 млрд грн на видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу", -йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 1 січня 2020 року пільгові категорії українців зможуть у будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.