В прошлом году Интерпол установил местонахождение более 800 разыскиваемых

По словам начальника ДМПС Василия Неволи, в течение 2018 года с использованием каналов Интерпола установлено местонахождение 826 лиц, подозреваемых или осужденных за совершение преступлений. Среди них - 317 человек, которые разыскивались правоохранительными органами Украины, установлено на территории зарубежных стран. Еще 494 лица разыскивались правоохранительными органами иностранных государств. Также с использованием каналов Интерпола на территории Украины установлено местонахождение 15 человек, которые разыскивались правоохранительными органами нашего государства.

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Отмечается, что в Украине было экстрадировано 41 человек, а из Украины было экстрадировано 66 человек. В течение прошлого года в Украину из других государств было передано 21 человек с целью продолжения отбывания наказания.

"На территории Украины установлено 30 лиц, разыскивались иностранными коллегами как без вести пропавшие. На временно оккупированной территории Украины (АР Крым) установлено местонахождение двух человек, которые разыскивались правоохранительными органами Украины как без вести пропавшие. Также на территории иностранных государств установлено 54 человека, которые разыскивались правоохранительными органами Украины как без вести пропавшие", - добавили в полиции.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" накануне пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.