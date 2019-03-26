Минулого року Інтерпол встановив місцезнаходження понад 800 розшукуваних
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Упродовж 2018 року з використанням каналів Інтерполу встановлено місце знаходження 826 осіб, підозрюваних або засуджених за вчинення злочинів, серед яких 317 осіб, які розшукувались правоохоронними органами України. Про це повідомив начальник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції Василь Неволя, передає УНН з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.
За словами начальника ДМПС Василя Неволі, упродовж 2018 року з використанням каналів Інтерполу встановлено місце знаходження 826 осіб, підозрюваних або засуджених за вчинення злочинів. Серед них — 317 осіб, які розшукувались правоохоронними органами України, установлено на території зарубіжних країн. Ще 494 особи розшукувались правоохоронними органами іноземних держав. Також з використанням каналів Інтерполу на території України встановлено місцезнаходження 15 осіб, які розшукувались правоохоронними органами нашої держави.
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Відзначається, що в Україну було екстрадовано 41 особу, а з України було екстрадовано 66 осіб. Упродовж минулого року до України з інших держав було передано 21 особу з метою продовження відбування покарання.
“На території України встановлено 30 осіб, які розшукувались іноземними колегами як безвісти зниклі. На тимчасово окупованій території України (АР Крим) встановлено місцезнаходження двох осіб, які розшукувались правоохоронними органами України як безвісти зниклі. Також на території іноземних держав встановлено 54 особи, які розшукувались правоохоронними органами України як безвісти зниклі”, — додали в поліції.
Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” напередодні прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” виявили іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.