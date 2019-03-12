У Харкові затримали іноземця зі списку Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Харкові прикордонники затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення кількох злочинів. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Повідомляється, що у аеропорт "Харків" громадянин Австрії 1979 року народження прибув на рейс "Харків-Варшава". Прикордонники, перевіряючи документи іноземця, виявили спрацювання бази Інтерполу, за дорученням якого його необхідно арештувати, чоловіка затримали.
Виявилося, що правоохоронні органи Австрії розшукують його за шахрайство, відмивання коштів, крадіжку та підробку документів.
Наразі затриманого передано співробітникам Національної поліції для подальших правових дій.
Раніше на кордоні з Україною було затримано чоловіка, який розшукується за незаконний обіг наркотиків.
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали громадянина Молдови, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду товарів.