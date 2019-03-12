В Харькове задержали иностранца из списка Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Харькове пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске за совершение нескольких преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сообщается, что в аэропорт "Харьков" гражданин Австрии 1979 года прибыл на рейс "Харьков-Варшава". Пограничники, проверяя документы иностранца, обнаружили срабатывание базы Интерпола, по поручению которого его необходимо арестовать, мужчину задержали.
Оказалось, что правоохранительные органы Австрии разыскивают его за мошенничество, отмывание средств, кражу и подделку документов.
Сейчас задержанный передан сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий.
Ранее на границе с Украиной было задержано мужчину, который разыскивается за незаконный оборот наркотиков.
Как сообщал УНН, пограничники задержали гражданина Молдовы, который находится в международном розыске за контрабанду товаров.