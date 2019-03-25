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В прошлом году достигнуто рекордного показателя по количеству пробуренных метров - "Укргаздобыча"

Киев • УНН

 • 6472 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В 2018-м году "Укргаздобыче" удалось достичь рекордных 314 тыс. м проходки, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 млн м³ голубого топлива. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укргаздобычи".

В прошлом году достигнуто рекордного показателя по количеству пробуренных метров - "Укргаздобыча"

"По состоянию на 20 марта 2019 года с начала года пробурено 69601 м силами собственного бурового управления "Укрбургаз" и силами внешних буровых подрядчиков, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Указанных результатов удалось достичь за счет введения в работу новых станков, в частности, сегодня в бурении находятся 4 новые станки производства китайской HongHua и немецкой Bentec грузоподъемностью 450 т", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайших планах завершения модернизации 33-х собственных станков старого фонда, которые были приобретены более 25 лет назад.

Напомним, структурное подразделение НАК "Нафтогаз", компания "Укргаздобыча" фактически провалила план добычи газа до 2020 года.

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