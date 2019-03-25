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Минулого року досягнуто рекордного показника за кількістю пробурених метрів — "Укргазвидобування"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У 2018-му Укргазвидобування вдалося досягти рекордних 314 тис. м проходки, що дало змогу додатково збільшити річний видобуток на 335 млн м³ блакитного палива. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укргазвидобування.

Минулого року досягнуто рекордного показника за кількістю пробурених метрів — "Укргазвидобування"

“Станом на 20 березня 2019 року з початку року пробурено 69 601 м силами власного бурового управління Укрбургаз та силами зовнішніх бурових підрядників, що на 18 % перевищує аналогічний показник минулого року. Зазначених результатів вдалося досягти за рахунок введення в роботу нових верстатів, зокрема, на сьогодні в бурінні знаходяться 4 нові верстати виробництва китайської HongHua та німецької Bentec вантажопідйомністю 450 т”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у найближчих планах завершення модернізації 33-х власних верстатів старого фонду, які було придбано понад 25 років тому.

Нагадаємо, структурний підрозділ НАК “Нафтогаз”, компанія “Укргазвидобування” фактично провалила план видобутку газу до 2020 року.

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