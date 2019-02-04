В прошлом году дефекты обнаружили в 1300 игрушках
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В течение прошлого года сотрудники Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обнаружили дефекты в 1300 игрушках на рынке Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госпродпотребслужбы в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Количество (игрушечной - ред.) продукции, в отношении которой в течение 2018 года выявлены нарушения, составляет более 1300 единиц. К такой продукции приняты соответствующие ограничительные меры рыночного надзора", - отметили в ведомстве.
При этом, в Госпродпотребслужбе уточнили, что в течение прошлого года в службу также поступило 10 обращений относительно игрушек, которые, по мнению потребителей, не соответствуют установленным требованиям. В результате проверок Госпродпотребслужба применила к продавцам продукции, не соответствующей нормам, штрафные санкции.
Напомним, определить низкое качество детских игрушек можно по резкому запаху, краске, которая стирается, кривым непрочным швам и криво нанесенной краске на выдавленных частях игрушки.
Как сообщал УНН, ассортимент мелких магазинов игрушек в Украине на 80% составляет контрафактная продукция, а прилавки рынков заполнены ней на все 100%.