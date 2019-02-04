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Минулого року дефекти виявили в 1300 іграшках

Минулого року дефекти виявили в 1300 іграшках

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Протягом минулого року працівники Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявили дефекти в 1300 іграшках на ринку України. Про це повідомив прес-центр Держпродспоживслужби у відповіді на запит кореспондента УНН.

"Кількість (іграшкової - ред.) продукції, щодо якої упродовж 2018 року виявлено порушення, становить понад 1300 одиниць. До такої продукції вжито відповідні обмежувальні заходи ринкового нагляду", - зазначили у відомстві.

При цьому, у Держпродспоживслужбі уточнили, що протягом минулого року до служби також надійшло 10 звернень щодо іграшок, які, на думку споживачів, не відповідають встановленим вимогам. У результаті перевірок Держпродспоживслужба застосувала до продавців продукції, яка не відповідає нормам, штрафні санкції.

Нагадаємо, визначити низьку якість дитячих іграшок можна за різким запахом, фарбі, що стирається, кривим неміцним швам і криво нанесеній фарбі на видавлених частинах іграшки.

Як повідомляв УНН, асортимент дрібних магазинів іграшок в Україні на 80% становить контрафактна продукція, а прилавки ринків заповнені нею на всі 100%.

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