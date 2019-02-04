Минулого року дефекти виявили в 1300 іграшках

"Кількість (іграшкової - ред.) продукції, щодо якої упродовж 2018 року виявлено порушення, становить понад 1300 одиниць. До такої продукції вжито відповідні обмежувальні заходи ринкового нагляду", - зазначили у відомстві.

При цьому, у Держпродспоживслужбі уточнили, що протягом минулого року до служби також надійшло 10 звернень щодо іграшок, які, на думку споживачів, не відповідають встановленим вимогам. У результаті перевірок Держпродспоживслужба застосувала до продавців продукції, яка не відповідає нормам, штрафні санкції.

Нагадаємо, визначити низьку якість дитячих іграшок можна за різким запахом, фарбі, що стирається, кривим неміцним швам і криво нанесеній фарбі на видавлених частинах іграшки.

Як повідомляв УНН, асортимент дрібних магазинів іграшок в Україні на 80% становить контрафактна продукція, а прилавки ринків заповнені нею на всі 100%.