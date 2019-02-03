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Експерт розповіла, як визначити підроблені іграшки

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Визначити низьку якість дитячих іграшок можна за різким запахом, фарбі, що стирається, кривим неміцним швам і криво нанесеній фарбі на видавлених частинах іграшках. Таку думку висловила глава Всеукраїнської асоціації з питань захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова в коментарі кореспонденту УНН.

"Якщо при покупці ви не дуже впевнені в якості іграшки, обов'язково понюхайте іграшку - ніяких різко виражених запахів у іграшки бути не повинно. Також потрібно перевіряти фарбу - щоб вона не стиралася, що не залишалася на руках. Крім того, слід звернути увагу на те, щоб фарба на видавлених частинах іграшки не виходила за них - в іншому випадку, це говорить про те, що іграшка виготовлена не оригінальним способом. Деталі плюшевих іграшок повинні бути дуже добре закріплені, особливо, якщо наповнювачем є дрібні кульки, дуже небезпечно, якщо вони розірвуться, дитина може вдавитися", - зазначила експерт.

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За її словами, крім того, на іграшках не має бути ніяких довгих шнурків, так як їх наявність суперечить технічним регламентам.

Нагадаємо, маленьким дітям не слід давати горіхи, насіння, а також льодяники, оскільки дитина може вдавитися ними.

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Ще в 2013 році Держспоживінспекція виявила порушення в 20 тис. іграшок з 100 тис. у результаті перевірок відповідності іграшок нормам безпеки.

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