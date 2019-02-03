Эксперт рассказала, как определить поддельные игрушки

"Если при покупке вы не очень уверены в качестве игрушки, обязательно понюхайте игрушку – никаких резко выраженных запахов у игрушки быть не должно. Также нужно проверять краску – чтобы она не стиралась, не оставалась на руках. Кроме того, следует обратить внимание на то, чтобы краска на выдавленных частях игрушки не выходила за них – в противном случае, это говорит о том, что игрушка изготовлена не оригинальным способом. Детали плюшевых игрушек должны быть очень хорошо закреплены, особенно, если наполнителем являются мелкие шарики, очень опасно, если они разорвутся, ребенок может подавиться", - отметила эксперт.

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По ее словам, кроме того, на игрушках не должно никаких длинных шнурков, так как их наличие противоречит техническим регламентам.

Напомним, маленьким детям не следует давать орехи, семечки, а также леденцы, поскольку ребенок может подавиться ими.

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Еще в 2013 году Госпотребинспекция выявила нарушения в 20 тыс. игрушек из 100 тыс. в результате проверок соответствия игрушек нормам безопасности.