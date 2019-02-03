Эксперт рассказала, как определить поддельные игрушки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78399 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101637 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136359 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134705 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131755 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126120 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163696 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117930 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141517 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145337 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Эксперт рассказала, как определить поддельные игрушки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Определить низкое качество детских игрушек можно по резкому запаху, стирающейся краске, кривым непрочным швам и криво нанесенной краске на выдавленных частях игрушках. Такое мнение выразила глава Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова в комментарии корреспонденту УНН.

"Если при покупке вы не очень уверены в качестве игрушки, обязательно понюхайте игрушку – никаких резко выраженных запахов у игрушки быть не должно. Также нужно проверять краску – чтобы она не стиралась, не оставалась на руках. Кроме того, следует обратить внимание на то, чтобы краска на выдавленных частях игрушки не выходила за них – в противном случае, это говорит о том, что игрушка изготовлена не оригинальным способом. Детали плюшевых игрушек должны быть очень хорошо закреплены, особенно, если наполнителем являются мелкие шарики, очень опасно, если они разорвутся, ребенок может подавиться", - отметила эксперт.

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По ее словам, кроме того, на игрушках не должно никаких длинных шнурков, так как их наличие противоречит техническим регламентам.

Напомним, маленьким детям не следует давать орехи, семечки, а также леденцы, поскольку ребенок может подавиться ими.

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Еще в 2013 году Госпотребинспекция выявила нарушения в 20 тыс. игрушек из 100 тыс. в результате проверок соответствия игрушек нормам безопасности.

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