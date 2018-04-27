В прошлом году британцы потратили на алкоголь и сигареты почти 62 млрд долларов

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 928 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 14247 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 44787 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 90272 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 68692 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 114032 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 179367 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 272944 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202027 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 269204 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 98246 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 90948 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 86574 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 67242 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 68839 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 33684 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 68879 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 359989 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 324957 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 409598 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 5010 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 19327 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25887 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61935 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 269199 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В прошлом году британцы потратили на алкоголь и сигареты почти 62 млрд долларов

Киев • УНН

 • 8072 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В 2017 году потребительские расходы жителей Великобритании на алкоголь и табак составили 44,4 млрд фунтов стерлингов (порядка 62 млрд долл США). Об этом сообщает Евростат, передает УНН.

В прошлом году британцы потратили на алкоголь и сигареты почти 62 млрд долларов

Только на пиво за год британцы потратили 5,3 млрд фунтов стерлингов (7,3 млрд долл США).

По сравнению с 2016 годом, британцы незначительно, но сократили расходы на алкоголь и табак – на 946 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд долл США).

В то же время, за последние 7 лет потребительские расходы жителей Великобритании на алкоголь и табак выросли на 5,6 млрд фунтов стерлингов (7,8 млрд долл США).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бренд Medoff выпустил новую линейку уникальной водки Medoff Cities

Напомним, по данным Госстатистики, в прошлом году украинцы потратили более 146 млрд гривен на табак и алкоголь. Таким образом, эта продукция оказалась на четвертом месте в списке расходов украинцев, уступая продуктам питания, оплате коммунальных услуг и транспорта.

Наряду с этим, в Украине рекордно упали объемы производства легальной водки. Зато постоянно растет доля теневого сегмента этого рынка. Причин несколько, и основная из них — завышенные акцизы на алкогольную продукцию.

Тенизация алкогольного рынка, в свою очередь, ведет к миллиардным потерям бюджета, утверждают эксперты. Цифра потерь достигает порядка 12 млрд грн ежегодно.

При этом, если бы государство боролось с теневиками и поддерживало бы легальных производителей, то алкогольный рынок может существенно пополнить государственный бюджет, уверена Председатель совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

«При взвешенной государственной позиции легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Эта отрасль способна обеспечить работой тысячи украинцев.

Более того, способна конкурировать и на международных рынках. К тому же, украинский рынок является привлекательным и с точки зрения наличия качественных производственных мощностей, которые сегодня по сравнению с производственными площадками Европы ни в чем не хуже", - отметила она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85