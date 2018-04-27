В прошлом году британцы потратили на алкоголь и сигареты почти 62 млрд долларов

Только на пиво за год британцы потратили 5,3 млрд фунтов стерлингов (7,3 млрд долл США).

По сравнению с 2016 годом, британцы незначительно, но сократили расходы на алкоголь и табак – на 946 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд долл США).

В то же время, за последние 7 лет потребительские расходы жителей Великобритании на алкоголь и табак выросли на 5,6 млрд фунтов стерлингов (7,8 млрд долл США).

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Напомним, по данным Госстатистики, в прошлом году украинцы потратили более 146 млрд гривен на табак и алкоголь. Таким образом, эта продукция оказалась на четвертом месте в списке расходов украинцев, уступая продуктам питания, оплате коммунальных услуг и транспорта.

Наряду с этим, в Украине рекордно упали объемы производства легальной водки. Зато постоянно растет доля теневого сегмента этого рынка. Причин несколько, и основная из них — завышенные акцизы на алкогольную продукцию.

Тенизация алкогольного рынка, в свою очередь, ведет к миллиардным потерям бюджета, утверждают эксперты. Цифра потерь достигает порядка 12 млрд грн ежегодно.

При этом, если бы государство боролось с теневиками и поддерживало бы легальных производителей, то алкогольный рынок может существенно пополнить государственный бюджет, уверена Председатель совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

«При взвешенной государственной позиции легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Эта отрасль способна обеспечить работой тысячи украинцев.

Более того, способна конкурировать и на международных рынках. К тому же, украинский рынок является привлекательным и с точки зрения наличия качественных производственных мощностей, которые сегодня по сравнению с производственными площадками Европы ни в чем не хуже", - отметила она.