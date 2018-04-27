В прошлом году британцы потратили на алкоголь и сигареты почти 62 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В 2017 году потребительские расходы жителей Великобритании на алкоголь и табак составили 44,4 млрд фунтов стерлингов (порядка 62 млрд долл США). Об этом сообщает Евростат, передает УНН.
Только на пиво за год британцы потратили 5,3 млрд фунтов стерлингов (7,3 млрд долл США).
По сравнению с 2016 годом, британцы незначительно, но сократили расходы на алкоголь и табак – на 946 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд долл США).
В то же время, за последние 7 лет потребительские расходы жителей Великобритании на алкоголь и табак выросли на 5,6 млрд фунтов стерлингов (7,8 млрд долл США).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бренд Medoff выпустил новую линейку уникальной водки Medoff Cities
Напомним, по данным Госстатистики, в прошлом году украинцы потратили более 146 млрд гривен на табак и алкоголь. Таким образом, эта продукция оказалась на четвертом месте в списке расходов украинцев, уступая продуктам питания, оплате коммунальных услуг и транспорта.
Наряду с этим, в Украине рекордно упали объемы производства легальной водки. Зато постоянно растет доля теневого сегмента этого рынка. Причин несколько, и основная из них — завышенные акцизы на алкогольную продукцию.
Тенизация алкогольного рынка, в свою очередь, ведет к миллиардным потерям бюджета, утверждают эксперты. Цифра потерь достигает порядка 12 млрд грн ежегодно.
При этом, если бы государство боролось с теневиками и поддерживало бы легальных производителей, то алкогольный рынок может существенно пополнить государственный бюджет, уверена Председатель совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.
«При взвешенной государственной позиции легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Эта отрасль способна обеспечить работой тысячи украинцев.
Более того, способна конкурировать и на международных рынках. К тому же, украинский рынок является привлекательным и с точки зрения наличия качественных производственных мощностей, которые сегодня по сравнению с производственными площадками Европы ни в чем не хуже", - отметила она.