Минулого року британці витратили на алкоголь і сигарети майже 62 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У 2017 році споживчі витрати жителів Великобританії на алкоголь і тютюн становили 44,4 млрд фунтів стерлінгів (близько 62 млрд дол США). Про це повідомляє Євростат, передає УНН.
Тільки на пиво за рік британці витратили 5,3 млрд фунтів стерлінгів (7,3 млрд дол США).
Порівняно з 2016 роком, британці незначно, але скоротили витрати на алкоголь і тютюн — на 946 млн фунтів стерлінгів (1,3 млрд дол. США).
У той же час, за останні 7 років споживчі витрати жителів Великобританії на алкоголь і тютюн зросли на 5,6 млрд фунтів стерлінгів (7,8 млрд дол США).
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Нагадаємо, за даними Держстатистики, в минулому році українці витратили понад 146 млрд гривень на тютюн і алкоголь. Таким чином, ця продукція опинилася на четвертому місці в списку витрат українців, поступаючись продуктам харчування, оплаті комунальних послуг і транспорту.
Поряд з цим, в Україні рекордно впали обсяги виробництва легальної горілки. Натомість постійно зростає частка тіньового сегмента цього ринку. Причин кілька, і головна з них — завищені акцизи на алкогольну продукцію.
Тінізація алкогольного ринку, в свою чергу, веде до мільярдних втрат бюджету, стверджують експерти. Цифра втрат сягає близько 12 млрд грн щорічно.
При цьому, якби держава боролося з тіньовиками і підтримувала б легальних виробників, то алкогольний ринок міг би суттєво поповнити державний бюджет, впевнена голова ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.
“При зваженій державній позиції легальний алкоголь може приносити державі додатково мільярди гривень до бюджету щорічно. Ця галузь здатна забезпечити роботою тисячі українців.
Більш того, здатна конкурувати і на міжнародних ринках. До того ж, український ринок є привабливим і з точки зору наявності якісних виробничих потужностей, які сьогодні нічим не гірші, ніж виробничі майданчиками Європи”, - зазначила вона.