В прошлом году 60% украинцев не прочли ни одной книги

"Почти четверть (23%) взрослого населения Украины посетили библиотеку или книжный магазин хотя бы один раз в течение последнего года. В то же время на протяжении последнего года большинство взрослого населения Украины (60%) не читали никаких книг (электронных или печатных) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин. 13% хотя и не посещали библиотеку или книжный магазин, но читали книгу. Посещаемость библиотек и книжных магазинов имеет значительные различия по возрасту, уровню образования и размеру населенного пункта: чаще их посещают люди младших возрастов, с высоким уровнем образования и проживающих в больших населенных пунктах", - говорится в сообщении.

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Половина взрослого населения Украины на протяжении последнего года не посетили ни одного культурного мероприятия.

"Подобно читательских практик, уровень посещения культурных мероприятий имеет значительные различия по возрасту, уровню образования и размеру населенного пункта: в большей степени посещали культурные мероприятия люди младших возрастов, с высоким уровнем образования и проживающих в больших населенных пунктах", - добавили в институте.

Напомним, The New York Times Book Review включил сборник стихов украинского писателя Сергея Жадана в список рекомендованных книг 2019 года.



