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The New York Times включив збірку Жадана у список рекомендованих книг року

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. The New York Times Book Review включив збірку віршів українського письменника Сергія Жадана у список рекомендованих книг 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Сергія Жадана у Facebook.

Повідомляється, що книга вибраних віршів Сергія Жадана "Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо" у перекладі Вірляни Ткач та Ванди Фіппс виходить друком в Yale University Press.

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Презентації книги відбудуться у Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії з 9 до 14 квітня.

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