Netflix екранізує “Сто років самотності” Маркеса
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Компанія Netflix зніме серіал іспанською мовою за романом Габріела Гарсіа Маркеса “Сто років самотності”. Права на роман компанія отримала сьогодні, 6 березня. Про це повідомляє видання The New York Times, передає УНН.
“Netflix оголосила в середу, що отримала права на роман Габріела Гарсіа Маркеса “Сто років самотності“, який був опублікований в 1967 році”, - зазначає видання.
Син романіста Родріго Гарсія, заявив, що його батько отримав багато пропозицій протягом багатьох років, щоб адаптувати книгу до фільму. Але, попри вже екранізовані невеликі свої твори, Маркес був стурбований тим, що роман "Сто років самотності" буде невміло перекладеним або не повністю відтвореним. Автор був також прихильним, щоб історія розповідалась саме іспанською, тому багато пропозицій були для нього “без початку”.
Видання зазначає, що виконавчими продюсерами проекту стануть сини Маркеса.
Серіал буде знято у Колумбії, проте склад акторів наразі невідомий.
До слова, “Сто років самотності“ вважається шедевром латиноамериканської літератури у жанрі магічного реалізму.
З моменту публікації книги було продано приблизно 50 мільйонів екземплярів. Роман було перекладено 46 мовами.
Як повідомляв УНН, вийшов трейлер фінального сезону серіалу “Гра престолів”.